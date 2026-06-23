В Самаре ЕГЭ одобряют 22% родителей одиннадцатиклассников

В опросах SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители выпускников 11 классов школ.



В Самаре среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 22%: «ЕГЭ не страшен. Страшно то, что им запугивают детей». При этом процент противников современной системы аттестации школьников сегодня находится на уровне 64%: «Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию».



Экономически активное население в целом настроено более сдержанно: положительную оценку ЕГЭ дают лишь 19% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 61%.



Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей среднего профессионального образования (65 и 53% соответственно).



Чем старше участники опроса, тем меньше среди них сторонников ЕГЭ: среди молодежи до 35 лет доля положительных отзывов достигает 24% (47% — отрицательных), тогда как среди респондентов 45+ одобряют единый экзамен только 14% (66% — против).

Время проведения: 1—18 июня 2026 года