На грузопассажирской переправе «Самара — Рождествено» изменят расписание 24 июня

В «Самарском речном пассажирском предприятии» сообщили об изменении в расписании на грузопассажирской переправе по маршруту «Самара (Октябрьский спуск) —Рождествено».

24 июня изменится время отправления 2 последних рейсов, запланированных на 16:30 и 18:00. Вместо этого теплоходы отправятся в 18:00 и 19:00 соответственно, пишет Самара-МК.

«Просим вас быть внимательными при планировании поездок и учитывать предоставленную информацию», – сообщили в «СРПП».

В пресс-службе компании также напомнили, что актуальное расписание можно уточнить на официальном сайте.