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Два представителя Самарской области стали участниками программы «Сенежа» «Команда России»

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Два представителя Самарской области стали участниками программы «Сенежа» «Команда России»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается обучение второго потока программы «Команда России». Участниками нового сезона стали 150 человек: 100 из них прошли конкурсный отбор среди 1099 кандидатов, еще 50 – выпускники первого потока, которые также планируют реализовать свои социально значимые проекты в регионах. Среди участников – представители из 49 регионов России, включая Самарскую область.

«Команда России» – практико-ориентированная программа для молодых управленцев в возрасте до 35 лет. Она объединяет лидеров развития из органов власти, подведомственных организаций, общественных структур, институтов гражданского общества и некоммерческого сектора. Обязательным условием участия стало наличие собственного проекта или инициативы, готовых к запуску или находящихся в высокой степени готовности.

Отбор на программу был многоэтапным. Кандидаты заполняли анкеты, снимали мотивационные ролики, рассказывали о своем управленческом опыте и презентовали инициативы, с которыми хотели прийти в программу. Эксперты Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих оценивали степень готовности проектов, управленческий потенциал участников и нацеленность на практический результат. По итогам отбора в программу вошли молодые управленцы с опытом реализации проектов и работы в командах, созидательным подходом и готовностью брать на себя ответственность за реальные изменения в своих регионах.

Самарскую область во втором потоке программы «Команда России» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют два участника:

● педагог-организатор ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» г. о. Сызрань Ирина Лобова;

● заместитель председателя Молодежного правительства Самарской области, молодежный министр информационных технологий и связи Самарской области Татьяна Никулина;

Ирина Лобова работает над проектом «Территория семьи. Сызрань», направленным на укрепление института семьи через создание сообщества взаимопомощи по модели «семьи помогают семьям». Его суть – объединить молодые семьи города, дать им площадку для обмена опытом и поддержки: проект сочетает онлайн-взаимодействие (группа ВКонтакте с тематическими рубриками) и офлайн-мероприятия (мастер-классы, психологические встречи, акции). За время реализации уже удалось объединить 178 семей, провести 15 мероприятий и выпустить 180 экземпляров методических пособий. Сейчас автор проекта работает над открытием собственного АНО, чтобы масштабировать проект, расширить охват и обеспечить его долгосрочную устойчивость.

Татьяна Никулина принимает участие в программе «Команда России» с проектом «Цифровой компас». Это просветительская инициатива для жителей Самарской области, направленная на безопасное и осознанное использование цифровых технологий. Проект реализуется в двух форматах: цикл авторских мастер-классов по цифровой грамотности (как безопасно регистрироваться в соцсетях, распознавать дипфейки, настраивать приватность, пользоваться «Госуслугами» и банковскими приложениями, защищаться от мошенников) и хакатоны, где команды решают реальные кейсы – разрабатывают чек-листы по информационной безопасности для новичков, создают ботов-помощников для адаптации в цифровой среде РФ, проектируют интерактивные гиды.

«Моя ключевая цель участия в программе «Команда России» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – переосмыслить свой проект «Цифровой компас: безопасно в России» через призму деятельностного патриотизма и национальных целей, чтобы он стал не просто образовательной инициативой, а системным вкладом в созидание благополучного цифрового пространства для всех, кто выбирает Россию местом учебы и жизни. Я стремлюсь освоить методологию социальной архитектуры, чтобы научиться проектировать человекоцентричные решения, которые действительно решают запросы и укрепляют доверие к российской образовательной и цифровой среде», – поделилась ожиданиями Татьяна Никулина.

Онлайн-этап программы «Команда России» продлится до 15 августа 2026 года. Обучение построено вокруг трех тематических блоков: «Цели и ценности», «Управление и лидерство» и «Инструменты реализации».

Первый блок посвящен приоритетам национального развития, ключевым задачам государственного управления и лучшим практикам в социальной, демографической, культурной и территориальной политике.

Во втором блоке участники будут работать с темами лидерства, командного взаимодействия, управленческого мышления и проектного подхода – от запуска инициатив до их масштабирования.

Третий блок сосредоточен на прикладных инструментах: социальной архитектуре, медиакоммуникациях, цифровых технологиях, поиске ресурсов и механизмах внедрения проектов.

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