В России заявили о грядущей трансформации высшего образования

Высшее образование в России претерпит трансформацию и разделится на два параллельных контура. Об этом заявил «Известиям» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что фундаментальное образование в топ-20 вузах России в ближайшие десятилетия «превратится в привилегию для академически гениальных детей», которые смогут преодолеть высокие барьеры отбора, а также для абитуриентов из богатых семей.

«При этом массовые региональные университеты, особенно гуманитарного профиля, ждет масштабное сокращение, слияние или перепрофилирование под практические нужды конкретных предприятий», — добавил он.

Как отметил Сафонов, в регионах высшее образование станет более прикладным, из-за чего разница между бакалавриатом и продвинутым колледжем практически исчезнет.