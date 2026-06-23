В Елховском районе сомнительный алкоголь передали на уничтожение

В отделении судебных приставов Елховского района Самарской области на исполнении находилось 2 исполнительных производства в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов.

За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акты изъятия спиртосодержащей продукции.

Сомнительный алкоголь объемом в 13 литров был передан в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения.