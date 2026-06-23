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Самарский Росреестр — о новых правилах дистанционных сделок с недвижимостью

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Самарский Росреестр — о новых правилах дистанционных сделок с недвижимостью

Электронные услуги Росреестра набирают обороты. Все чаще граждане пользуются удаленными способами взаимодействия с ведомством – выписки из ЕГРН, сделки, учетно-регистрационные действия. Возможность покупать и продавать жилье в другом городе без личных поездок – один из главных плюсов электронного документооборота.

Самарский Росреестр информирует, что с 1 июля 2026 года в России вступает в силу еще одно правило для сделок с недвижимостью, связанное с использованием биометрии. Изменения внесены в ч. 6 ст. 36.2 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании Федерального закона от 7 июня 2025 г. №133-ФЗ. 

Если ранее, перед тем, как подать документы физическому лицу на отчуждение объекта недвижимости в электронном виде, необходимо было представить в МФЦ заявление о внесении отметки в ЕГРН о предстоящей сделке, то теперь подтвердить личность при совершении сделок по отчуждению или прекращению права собственности можно будет с помощью данных из Единой биометрической системы (ЕБС). Дополнительно тратить время на поход в МФЦ не нужно.

      Для проведения сделки удаленно потребуются: электронный пакет документов; усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП); подтвержденная биометрия в ЕБС. 

Офлайн-сделки также остаются: оформить документы можно через МФЦ или нотариуса. Однако, взаимодействуя с ведомством посредством официального сайта Росреестра, а также личного кабинета сайта Госуслуг, видны преимущества, которые упрощают процедуру оформления документов, экономят время, ресурсы и усилия заявителей. 

      Кроме того, обращаем внимание граждан на появившуюся с 1 марта 2025 года возможность при обращении к кадастровому инженеру с целью подготовки документов для постановки на кадастровый учет или уточнения характеристик объекта, передавать инженеру полномочия по подаче документов в орган регистрации прав без доверенности, заключив с ним договор подряда с соответствующими полномочиями. Тем самым, собственник освобождается от дополнительных посещений МФЦ, экономя свое время.

    Дополнительно обращаем внимание на то, что всегда нужно соблюдать меры предосторожности: не сообщать данные третьим лицам, проверять адреса сайтов, подключать уведомления о попытках проведения сделок. Также необходимо проверять юридическую чистоту объекта недвижимости и безопасность сделки: заказывать выписки ЕГРН, изучать историю объекта и не передавать коды доступа третьим лицам.

 

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