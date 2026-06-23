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Участники президентской программы кадрового резерва изучат практики Самарской области в сфере роботизации

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Участники президентской программы кадрового резерва изучат практики Самарской области в сфере роботизации

В Самарской области стартовала региональная стажировка участников Комплексной программы развития федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ Высшей школы государственного управления Президентской академии. Члены делегации будут работать над проектом, направленным на решение актуальных задач, стоящих перед комиссией Госсовета по направлению «Промышленность», которую возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В число участников стажировки вошли представители разных регионов страны: Воронежской, Смоленской Челябинской областей, а также Республики Хакасия, Республики Бурятия и Пермского края.

Как отмечают представители делегации, в условиях нехватки кадров дальнейший рост экономики возможен за счет повышения производительности труда и использования инструмента роботизации. Участники стажировки предложат свои решения по формированию нового рынка сервисных роботов в отдельных отраслях экономики и обеспечению технологического суверенитета в этой сфере.

В течение недели они посетят ведущие промышленные площадки региона, чтобы проверить рабочие гипотезы и сформулировать конкретные предложения по развитию отрасли.

В ходе установочной встречи, которая 22 июня прошла в правительстве региона, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил, что регион с его высоко диверсифицированной экономикой является оптимальной площадкой для изучения темы на практике.

«Традиционные сферы для нашего региона – автомобиле- и машиностроение, нефтехимия, аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство. Сегодня мы активно работаем над развитием отрасли беспилотной авиации, а робототехнику и биотехнологии определили как одни из наиболее перспективных. Мы готовы делиться опытом и перенимать лучшие практики для эффективного развития новых отраслей и повышения производительности наших предприятий», – сказал Денис Гурков.

В программу стажировки включены посещения ключевых предприятий, среди которых АО «АВТОВАЗ», ООО «Тесвел», ООО «Пегас Агро», а также технопарка «Жигулевская долина», особой экономической зоны «Тольятти» и индустриального парка «Преображенка». Запланированы встречи с экспертами разных отраслей и визит в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, возглавляющий проектную команду, отметил: «Основная наша задача на эту неделю – посетить предприятия, которые производят роботов, и те, которые применяют или планируют их использовать. Будем проверять свои рабочие гипотезы. Результат проекта должен включать конкретные метрики, полноценный план мероприятий по достижению конкретных цифр в показателях, которые мы определим».

По итогам стажировки участники представят конкретный план мероприятий, направленный на достижение национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Путиным.

Фото – «Волжская коммуна».

 

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