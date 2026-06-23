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Росстандарт утвердил ГОСТ на кожгалантерейные изделия

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Росстандарт утвердил ГОСТ на кожгалантерейные изделия

Росстандарт принял государственный стандарт (ГОСТ) на изделия из кожи, включая сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи. Об этом стало известно 23 июня из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Так, были установлены требования к прочности швов, а также ручек и плечевых ремней сумок. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи должна составлять не менее 30 ньютонов на 1 см. Такой же показатель предусмотрен для дорожных рюкзаков, тогда как для дорожных чемоданов жесткой конструкции он выше — не менее 40 ньютонов на 1 см.

Было отмечено, что срезы открытых швов внутри изделий должны быть закрыты окантовкой или обработаны обметочной строчкой, чтобы обрезные края не осыпались. Металлические пластины в портфелях при этом должны быть скрыты.

Также в документе указано, что женские повседневные сумки и рюкзаки должны иметь один или два внутренних кармана. Без внутренних карманов допускается изготовление молодежных и нарядных сумок длиной до 20 см.

Для чемоданов установлено требование наличия как минимум одного внутреннего кармана, а зазор между крышкой и корпусом не должен превышать 4 мм. Чемоданы из натуральной кожи должны изготавливаться с подкладкой. Кроме того, на сумках и других изделиях не допускаются царапины и пятна.

«Изделия изготавливают следующими методами: прошивным (нитками или продержкой), клеевым, сварным (токами высокой частоты), клепаным, методом оплетения, вязания, плетения, формования, литья, комбинированным и другим. Прочность крепления несущих швов корпуса изделий, крепления ручек и плечевых ремней при статической нагрузке должна соответствовать требованиям», — заключается в документе.

Уточняется, что ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2027 года, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

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