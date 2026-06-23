Мюзикл «Остров сокровищ» покажут в Самаре

26 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера мюзикла «Остров сокровищ» (музыка Андрея Колесникова при участии Кирилла Острецова). 6+

Творческая команда спектакля представляет мюзикл по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», созданный специально для Шостакович Опера Балет. Зрителей ждёт настоящее морское путешествие с красочными декорациями, яркими костюмами и бескрайний океан эмоций.

«Мы долго готовились к премьере первого масштабного мюзикла на сцене Шостакович Опера Балет. Предложений от авторов поступало много, и многое мы отвергали. Хотелось, чтобы это был аутентичный материал, созданный специально для нашего театра. И такой вариант предложил наш земляк – композитор Андрей Колесников. Мы совместно с Андреем Витальевичем поработали, он охотно принимал мои пожелания, результат сотворчества представим зрителям на премьере. И если этот жанр у публики окажется востребованным, то мы будем стремиться к тому, чтобы в репертуаре театра мюзиклов становилось больше», – рассказал Евгений Хохлов, музыкальный руководитель постановки, художественный руководитель и главный дирижёр театра.

«Остров сокровищ» — это не просто детская сказка. Это современный зрелищный мюзикл для всей семьи, который одинаково увлечёт детей, подростков и взрослых. Здесь есть всё: романтика дальних странствий, опасные интриги, юмор, сильная музыка и история о смелости, дружбе и выборе своего пути.

Премьерные показы также состоятся 27 и 28 июня в 12:00.