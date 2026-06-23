В Самаре частную стоматологию сделали доступной для инвалидов после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов в частной стоматологии.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства в помещении медицинской организации отсутствовало дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Также отсутствовали кнопки вызова персонала для оказания помощи инвалиду при входе в помещение, а также пандуса для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Прокуратура района вынесла в отношении должностного лица постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры).

После принятых прокуратурой мер выявленные нарушения устранены в полном объеме: обеспечено дублирование информации шрифтом Брайля, установлены кнопка вызова персонала и пандус для доступа маломобильных групп населения, виновное должностное лицо оштрафовано.