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Юные тхэквондисты Самарской области получили первые ученические пояса

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Юные тхэквондисты Самарской области получили первые ученические пояса

В профессиональном спортивном клубе «Олимпиец» в г. Тольятти завершилась смена для воспитанников проекта «Тренер» Молодежки Народного фронта Самарской области. Кульминацией трехнедельных сборов стала успешная сдача экзамена на желтый пояс по тхэквондо.

Юные спортсмены не только оттачивали технику на ежедневных тренировках, но и погрузились в теоретические основы корейского единоборства. Программа включала изучение истории зарождения и развития тхэквондо, корейской терминологии, а также отработку базовых стоек и защитных блоков. Возможность тренироваться на площадке клуба «Олимпиец» и перенимать опыт у местных тхэквондистов стала уникальным опытом для участников проекта.

Тренировочный процесс воспитанников проекта «Тренер» курировали ветераны СВО и мастера спорта по тхэквондо Дмитрий Баринов и Егор Поваляев. Их личный пример стойкости, дисциплины и профессионализма стал главным мотивирующим фактором для воспитанников.

«Когда мы только запустили наш проект, ребята пришли к нам с нулевым уровнем подготовки. Но почти за полгода они прошли огромный путь: ежедневные тренировки, изучение теории, работа над техникой. Я видел, как у них загорались глаза, как они стремились доказать себе и нам, что могут. Ребята волновались перед экзаменом, но они справились. Жёлтый пояс - это только начало, но я уверен, что у них большое будущее в спорте», - прокомментировал итоги экзамена тренер проекта «Тренер», ветеран СВО, мастер спорта по тхэквондо Дмитрий Баринов.

В завершении смены ребят ждал первый экзамен на получение пояса. Все воспитанники проекта подтвердили свои навыки и получили заветные желтые пояса. В традициях тхэквондо желтый пояс символизирует восходящее солнце и первые знания, которые ученик обретает на своем пути. Для многих участников этот шаг стал первым серьезным достижением в спортивной карьере.

Проект «Тренер» продолжает свою работу, объединяя спорт, воспитание и патриотизм, чтобы дать молодежи региона возможность расти физически и духовно под руководством лучших наставников.

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