Сотрудники "РКС-Самара" разместили на насосных станциях баннеры, напомнив жителям, что нельзя смывать в канализацию

Специалисты «РКС-Самара» разместили баннеры с правилами эксплуатации канализации на насосных станциях подкачки во дворах. На них размещены оригинальные напоминания от сотрудников разных отделов, таких же горожан, как и все. Таким образом компания ещё раз напомнила абонентам, что бережное отношение к системе водоотведения избавит жителей многоквартирных домов от частых засоров канализации.

Сейчас баннеры размещены на НСП на ул. Солнечной, Пензенской и Ташкентском переулке. Профилактика засоров продолжается, и скоро позитивные напоминания правил бытового комфорта увидят жители других улиц. Наглядное информирование – это часть большой программы по профилактике засоров, которую реализует «РКС-Самара». В неё входят уроки в школах и детских садах, показательные акции для жителей, совместная работа с УК, строительными организациями и компаниями по производству средств гигиены.

Напоминаем и здесь: не смывайте в унитаз мусор, остатки еды, средства гигиены, бумажки и жир – и засоры не будут нарушать ваш комфорт.