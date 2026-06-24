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Сумма долга жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения превышает производственную программу «РКС- Самара» почти в два раза

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Сумма долга жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения превышает производственную программу «РКС- Самара» почти в два раза

Долг жителей Самары за холодную воду и канализацию по состоянию на конец июня 2026 года составляет более 1,5 миллиардов рублей и почти в два раза превышает всю годовую производственную программу «РКС-Самара». Игнорируя коммунальные счета, неплательщики фактически ставят под угрозу стабильное обновление и ремонт водопроводных и канализационных сетей города.

Ресурсоснабжающая компания ведет масштабную досудебную работу. С начала года сотрудники предприятия направили горожанам 174 000 электронных претензий-напоминаний, а 100 тысяч злостных неплательщиков получили официальные требования об оплате.

Если досудебные призывы игнорируются, поставщик ресурса переходит к принудительным мерам.

• Подготовлено и передано в суд 6 673 заявления о принудительном взыскании на сумму 124 млн руб.

• Переданы судебным приставам 6 758 исполнительных документов на сумму 84 млн руб.

• Взыскано 41 млн руб. в судебном порядке.

Компания всегда готова идти навстречу тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. В таких случаях специалисты «РКС-Самара» предлагают индивидуальные консультации и варианты оформления рассрочки.

«РКС-Самара» напоминает: оплачивать квитанции необходимо ежемесячно до 15-го числа. Это избавит от судебных исков, ареста имущества и других неприятных последствий.

Произвести оплату без комиссии можно следующими способами:

- На сайте «РКС-Самара» через личный кабинет https://lk.roscomsys.ru/login. Здесь можно не только оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии, но и передать показания, задать любые вопросы, написать заявление или обращение в ресурсоснабжающую компанию.

- ФГУП «Почта России» (через операциониста).

- АО «Газпромбанк» (банкоматы и онлайн).

- ПАО «Почта Банк» (банкоматы, терминалы, онлайн).

- ПАО «БАНК ВТБ» (терминалы, онлайн).

Предприятие выражает благодарность всем добросовестным абонентам! Ваши своевременные платежи позволяют проводить модернизацию и плановые профилактические работы на сетях водоснабжения и водоотведения Самары.

Теги: РКС-Самара

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