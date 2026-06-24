В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июня отменили 1 и задержали 23 рейса

В самарском аэропорту «Курумоч» возникли трудности с отправкой и приемом 24 самолетов 24 июня.

Задерживаются вылеты в Новый Уренгой (3:15 — 9:40), Нижневартовск (6:15 — 11:35), Анталью (5:45 — 13:45), Санкт-Петербург (13:15 — 13:50), Москву (13:25 — 16:55), Сочи (15:50 — 14:05, 16:20 — 20:55, 15:50 — 1:30), Нижний Новгород (12:00 — 17:10), Минводы (13:45 — 18:00) и Стамбул (17:35 — 21:05).

Также есть задержки с приемом самолетов из Минвод (5:10 — 10:40), Уфы (5:10 — 10:40), Еревана (23:30 — 11:15), Казани (23:30 — 11:15), Москвы (9:15 — 11:15), Санкт-Петербурга (12:15 — 13:20), Сочи (14:50 23 июня — 13:05 24-го, 15:20 — 21:45, 14:50 — 0:30), Нового Уренгоя (10:40 — 16:35), Нижневартовска (12:45 — 17:20), Нижнего Новгорода (15:15 — 20:15).

Отменили прилет судна из все того же Сочи (2:00).

Такие данные появились на онлайн-табло, пишет Самара-МК.