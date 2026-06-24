Я нашел ошибку
Главные новости:
Две ведущие компании Самарской области стали участниками федерального проекта Производительность труда
Две ведущие компании Самарской области стали участниками федерального проекта Производительность труда
24 июня утром в Сызранском районе произошло ДТП
24 июня утром в Сызранском районе произошло ДТП
В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июня отменили 1 и задержали 23 рейса
В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июня отменили 1 и задержали 23 рейса
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
Молодежная антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!» прошла в Самаре
Молодежная антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!» прошла в Самаре
В ряде регионов РФ вступают в силу новые лимиты на топливо
В ряде регионов РФ вступают в силу новые лимиты на топливо
В Самарской области прорвало дамбу, два села затопило
В Самарской области прорвало дамбу, два села затопило
Более 96,2 тыс. пенсионеров старше 80 лет получают от Отделения СФР по Самарской области пенсию в повышенном размере
Более 96,2 тыс. пенсионеров старше 80 лет получают от Отделения СФР по Самарской области пенсию в повышенном размере
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
0.85
EUR 85.48
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июня отменили 1 и задержали 23 рейса

131
В самарском аэропорту «Курумоч» 24 июня отменили 1 и задержали 23 рейса

В самарском аэропорту «Курумоч» возникли трудности с отправкой и приемом 24 самолетов 24 июня.

Задерживаются вылеты в Новый Уренгой (3:15 — 9:40), Нижневартовск (6:15 — 11:35), Анталью (5:45 — 13:45), Санкт-Петербург (13:15 — 13:50), Москву (13:25 — 16:55), Сочи (15:50 — 14:05, 16:20 — 20:55, 15:50 — 1:30), Нижний Новгород (12:00 — 17:10), Минводы (13:45 — 18:00) и Стамбул (17:35 — 21:05).

Также есть задержки с приемом самолетов из Минвод (5:10 — 10:40), Уфы (5:10 — 10:40), Еревана (23:30 — 11:15), Казани (23:30 — 11:15), Москвы (9:15 — 11:15), Санкт-Петербурга (12:15 — 13:20), Сочи (14:50 23 июня — 13:05 24-го, 15:20 — 21:45, 14:50 — 0:30), Нового Уренгоя (10:40 — 16:35), Нижневартовска (12:45 — 17:20), Нижнего Новгорода (15:15 — 20:15).

Отменили прилет судна из все того же Сочи (2:00).

Такие данные появились на онлайн-табло, пишет Самара-МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
24 июня 2026  12:11
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
115
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
23 июня 2026  11:11
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
1187
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд со
22 июня 2026  19:19
Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
992
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
22 июня 2026  13:04
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
2009
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
22 июня 2026  11:21
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
554
Весь список