Cпрос на специалистов в сфере организации мероприятий перед сезоном свадеб и выпускных вырос на 41% за год

Эксперты Авито Работы и Авито Услуг проанализировали данные платформ и выяснили, что за первые пять месяцев 2026 года спрос на специалистов, задействованных в организации мероприятий, вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средние предлагаемые зарплаты в отрасли в январе–мае 2026 года составили 89 742 руб/мес. Одновременно с этим заказчики активнее бронируют ключевые услуги — число заказов на банкеты увеличилось на 89%.

Больше всего спрос вырос на звукооператоров — работодатели стали искать таких специалистов на 59% чаще, чем годом ранее. В среднем специалисты могли рассчитывать на 101 364 руб/мес. Спрос на помощников официантов вырос на 51%, а средние зарплатные предложения составили 84 363 руб/мес. Также значительно увеличилось количество вакансий для артистов — на 43% год к году. В среднем работодатели предлагали им 55 943 руб/мес.

Наряду с ростом количества вакансий работодатели стали чаще повышать уровень зарплатных предложений. Больше всего они выросли у бариста — на 40% год к году. Также существенный рост зафиксирован у портных (+33%), ведущих мероприятий (+33%) и видеомонтажеров (+32%).

По данным Авито Услуг, рынок мероприятий демонстрирует уверенный рост: спрос на организацию банкетов подскочил на 89%, а потребность в услугах официантов и поваров увеличилась в 2 и 3,4 раза соответственно по сравнению с прошлым годом.

Спрос на услуги, непосредственно связанные с главными событиями сезона, также показывает положительную динамику: координация свадеб прибавила 17%, оформление выездных регистраций — 8%, организация девичников и выпускных — 7% и 4% соответственно.