В Ставропольском районе УК уличили в присвоении коммунальных платежей

Прокуратура Ставропольского района Самарской области провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства.

Установлено, что между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией заключен договор об обеспечении холодным водоснабжением 9 многоквартирных домов.

Однако в период с января 2025 года по март 2026 года должностные лица компании-заказчика не исполняли обязанности по оплате холодного водоснабжения при том условии, что от жителей обслуживаемых многоквартирных домов плата за коммунальную услугу поступала.

Сумма долга составила более 1,4 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Ход расследования уголовного дела и его результаты взяты прокуратурой района на контроль.