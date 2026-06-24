Самарский старшеклассник стал призером IX Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети»

Объявлены имена 92 победителей и призеров IX Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». В список лидеров по количеству набранных баллов вошел ученик 10 класса «Школа «Альтернатива» г. Самара Денис Тестин.

Лучших определили по итогам двух дистанционных этапов и очных оценочных конференций. Ребята выполняли тестовые задания по физике, математике и информатике, решали кейсы – выбирали оптимальные с экономической и технологической точек зрения схемы электроснабжения потребителей.

На очной конференции олимпиады, которая прошла в Самаре под патронажем Межрегионального организационного комитета «Россети Волга», Денис Тестин представил свой проект по созданию пригородной распределительной сети напряжением 10 кВ. Экспертное жюри высоко оценило предложенное школьником решение, отметив описанные требования надежности и экономической эффективности.

Старшеклассника наградили путевкой на энергетическую проектную смену во Всероссийском детском центре «Орленок».

«Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» с каждым годом увеличивает охват участников. В 2025 году во всех регионах присутствия «Россети Волга» на олимпиаду зарегистрировалось более 1 200 ребят. В 2026 году фиксируем двукратный рост: регистрацию прошли более 2 400 школьников. Мы делаем выводы, что олимпиада становится популярной и вызывает интерес у молодого поколения. Отличительная особенность олимпиады – решение профильно-аналитических кейсов второго этапа, благодаря которым каждый школьник может себя почувствовать настоящим энергетиком», - отметила директор по управлению персоналом и организационному проектированию «Россети Волга» Наталия Колесникова.

Всего в олимпиаде Группы «Россети» в 2026 году участвовали более 17 тыс. учащихся 8–10 классов из 82 регионов страны. Победители и призеры олимпиады также получат приоритетное право на поступление в вузы по целевому набору.

Фото: «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети»