Сборная Сергиевского района - победитель региональных соревнований по полиатлону

В Самаре прошелрегиональный этап Всероссийских сельских спортивных игр по летнему полиатлону. Дисциплина включает стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине у мужчин и отжимания у женщин, бег.

В соревнованиях приняли участие команды 16 районов Самарской области. Лучшие результаты показали:

Сергиевский район

Челно-Вершинский район

Кинельский район

Медалями и дипломами также были награждены участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах соревнований.

Фото: минспорта СО