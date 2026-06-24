Сборная Сергиевского района - победитель региональных соревнований по полиатлону

В Самаре прошелрегиональный этап Всероссийских сельских спортивных игр по летнему полиатлону. Дисциплина включает стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине у мужчин и отжимания у женщин, бег.
В соревнованиях приняли участие команды 16 районов Самарской области. Лучшие результаты показали:
Сергиевский район
Челно-Вершинский район
Кинельский район
Медалями и дипломами также были награждены участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах соревнований.
Фото: минспорта СО