Губерния примет два турнира детского фестиваля «Метрошка»

В Самарской области этим летом пройдут два турнира в рамках фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». В фестивале этого года участвуют около 9000 мальчиков и девочек, юных любителей футбола, в двух категориях:

2014-2015 гг. рождения

2016-2017 гг. рождения

В Самарской области турниры пройдут этим летом:

29 июня | 13:00

Суходол, стадион «Олимп»

10 июля | 11:00

Жигулевск, стадион «Кристалл»

Всероссийский финал состоится в сентябре в селе Долгодеревенское Челябинской области. В нем сыграют 32 детские команды со всей страны.

Дополнительную информацию можно получить в соцсетях фестиваля: vk.com/metroshkaru

Проект «Метрошка», основанный в 2002 году в Челябинской области, реализуется в малых и средних городах, а также сельских территориях России. В 2026 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов. С помощью гранта проект будет реализован в 45 городах и селах.

- Важное нововведение этого сезона - попечительский совет фонда принял решение о запуске благотворительной программы по поддержке юных футболистов из сельских территорий и малых городов страны. Конкурсная комиссия отберет среди участников пять талантливых игроков, которые в течение следующего года ежемесячно будут получать стипендию от фонда «Метрошка», - говорит директор фонда Екатерина Кузнецова.

Фото: минспорта СО