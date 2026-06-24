Торжественная церемония подведения итогов федеральных и региональных проектов пройдет в Самаре

В Самаре 25 июня 2026 года состоится Торжественная церемония подведения итогов федеральных и региональных проектов, реализованных на территории Самарской области. В рамках Торжественной церемонии состоится награждение по итогам реализации:

- Областного патриотического проекта «Код Памяти»;

- Волонтёрского корпуса Всероссийского голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Также наградами будут отмечены волонтёры Парада Победы 2026 года и Парада Памяти 2025 года.

Торжественная церемония проводится Самарским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства молодёжной политики Самарской области, министерства внутренней политики Самарской области, а также Общественной палаты Самарской области и Российского военно-исторического общества в Самарской области.