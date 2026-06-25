Инспекторы ГАИ СО напомнили водителям Правила дорожного движения

Госавтоинспекторы Самарской области напомнили водителям и пассажирам Правила дорожного движения.

В Челно‑Вершинском районе госавтоинспекторы провели профилактические беседы с водителями на дорогах общего пользования. Основной акцент полицейские сделали на важности контроля самочувствия за рулём, чтобы предотвратить аварии, вызванные усталостью.

В Исаклинском районе сотрудники Госавтоинспекции беседовали с водителями и пассажирами, останавливая транспортные средства на трассе М5 «Урал».

В рамках профилактического мероприятия полицейские уделили особое внимание проблеме выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено - одному из наиболее опасных нарушений ПДД.

В завершение мероприятий участникам вручили тематические памятки, призванные закрепить полученные знания и способствовать формированию ответственного отношения к безопасности на дороге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области