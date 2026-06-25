В Приволжском районе горел автомобиль

Сегодня в 12:15 в пожарно-спасательный отряд № 45 филиал ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Спасское на улице Галактионовской горит автомобиль.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит автомобиль ВАЗ – 2112.

В 12:20 пожар был локализован, а через 20 минут зафиксирована полная ликвидация возгорания.

На тушение пожара были поданы 1 ствола «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»