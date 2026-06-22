В селе Васильевка Ставропольского района ночью горел автомобиль

21 июня в 03:26 в пожарно-спасательную часть № 146 пожарно- спасательного отряда № 30 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Васильевка.

Незамедлительно к месту вызова был направлен личный состав пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит автомобиль Voyah.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б».

В 03:36 была объявлена локализация пожара, а в 04:16 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"