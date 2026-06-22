Самарский водитель троллейбуса Виктор Косыгин отличился на XXII Всероссийском конкурсе профмастерства

Самарский водитель троллейбуса Виктор Косыгин стал лучшим в приемке подвижного состава на XXII Всероссийском конкурсе профмастерства

19 июня подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса», который в этом году прошел в Санкт-Петербурге в честь 90-летия городского троллейбусного движения.

Самару представляли два водителя городского Трамвайно-троллейбусного управления — серебряный призер городских соревнований Иван Тюлькин и лидер городского этапа конкурса профессионального мастерства Виктор Косыгин, который на федеральном конкурсе признан победителем в номинации «Лучший в приёмке подвижного состава перед выездом на линию».