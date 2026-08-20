Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске прошел региональный этап соревнований по волейболу в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Самарской области. За звание лучших боролись 8 команд, разделенных на две группы: сотрудники территориальных подразделений ФПС и представители объектовых и областных служб.

Турнир прошел в напряженной борьбе: участники продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе.

Итоги соревнований:

I группа (территориальные подразделения ФПС):

1 место - 31 отряд ФПС (г. Тольятти)

2 место - 39 спецуправление ФПС (г. Самара)

3 место - 7 отряд ФПС (г. Сызрань)

4 место - 3 отряд ФПС (г. Самара)

II группа (объектовые и областные подразделения):

1 место - 4 отряд ФПС (договорной)

2 место - 8 отряд ФПС (договорной)

3 место - ФГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

4 место - Волжский спасательный центр МЧС России

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области