Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске прошел региональный этап соревнований по волейболу в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Самарской области. За звание лучших боролись 8 команд, разделенных на две группы: сотрудники территориальных подразделений ФПС и представители объектовых и областных служб.
Турнир прошел в напряженной борьбе: участники продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе.
Итоги соревнований:
I группа (территориальные подразделения ФПС):
1 место - 31 отряд ФПС (г. Тольятти)
2 место - 39 спецуправление ФПС (г. Самара)
3 место - 7 отряд ФПС (г. Сызрань)
4 место - 3 отряд ФПС (г. Самара)
II группа (объектовые и областные подразделения):
1 место - 4 отряд ФПС (договорной)
2 место - 8 отряд ФПС (договорной)
3 место - ФГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»
4 место - Волжский спасательный центр МЧС России
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области