Региональный оператор ГТО в Самарской области открыл набор участников на всероссийские «Игры ГТО»

Открыт набор участников на всероссийские «Игры ГТО». Региональный оператор ГТО в Самарской области открыл набор в команду Самарской области для участия во всероссийских Играх чемпионов ГТО. Отбор проводится среди участников комплекса ГТО 20-59 лет.

1 этап - заявка Заполните заявку с указанием своих лучших результатов в испытаниях комплекса ГТО и отправьте на почту gaugto-ct@mail.ru до 18 сентября

2 этап - региональный отбор Участники, прошедшие предварительный отбор, получат приглашение на региональный этап. Он состоися 26 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.

Победители регионального этапа получат призы и станут претендентами на попадание в состав сборной команды Самарской области на всероссийские Игры чемпионов ГТО в ноябре 2026 года.

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Фото: ГТО в Самарской области / минспорта СО