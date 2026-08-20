 20 августа в России отмечается неофициальный праздник - День кукурузы

20 августа — День кукурузы! Это неформальный праздник: в официальных календарях его не найти, но в России он уже вполне прижился. И неудивительно — кукуруза давно стала важной частью нашей жизни, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Культура эта очень древняя: кукурузу окультурили около 9 тысяч лет назад на территории современной Мексики. Сегодня же она выращивается во многих странах мира и остаётся одной из ключевых сельскохозяйственных культур.

В Самарской области интерес к кукурузе продолжает расти. В 2025 году посевные площади составляли 54 тыс. гектаров, а в 2026 году увеличились до 60 тыс. гектаров. Прирост составил 6 тыс. гектаров, или 11%.

Чем же она так важна? Мы собрали оценки экспертов из разных сфер:

Растениеводство. Кукуруза — ценная высокоурожайная культура, которая при грамотной технологии возделывания хорошо раскрывает потенциал почвенно-климатических условий региона.

Пищевая промышленность. Из зерна кукурузы получают 272 вида продуктов — от крупы, муки и хлопьев до крахмала, масла и патоки. Кукуруза является основным источником крахмала и пищевого масла для пищевой индустрии.

Животноводство. Кукуруза — одна из самых ценных сельскохозяйственных культур в мире по своим кормовым и продуктивным качествам. Это наиболее высокоэнергетический корм: зерно и силос — основа рационов молочного стада, свиноводства и птицеводства.

Экономика. Переработка кукурузы играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии биоэкономики. Эксперты отмечают высокую экономическую эффективность культуры по сравнению с пшеницей благодаря большему выходу зерна с гектара. А спрос на зерно стабильно растет: в России вводятся новые перерабатывающие мощности.

Здоровье. Диетологи подчеркивают: кукуруза богата клетчаткой, витаминами группы B и антиоксидантами, стимулирует пищеварение. Регулярное её употребление снижает риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кукуруза — это не только золотистые початки на летнем столе. Это корма, продукты питания, сырьё для промышленности и важная часть современного агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

Фото: минсельхозпрод Самарской области