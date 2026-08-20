В инклюзивной студии аниматоров и режиссёров «СамМульт» началась съёмка пластилинового мультфильма

В инклюзивной студии аниматоров и режиссёров «СамМульт» начался самый ответственный этап — съёмка пластилинового мультфильма. Библиотекарь объяснила юным мультипликаторам, как установить штатив и закрепить фотокамеру, рассказала об особенностях движения героев в кадре. Снимать мультфильм — процесс трудоёмкий, требующий терпения и внимания к мелочам.

Для первых кадров ребята выбрали сюжет о русской деревне: фон летнего дня, зелёная лужайка, а на ней курица с цыплятами клюют свежую траву. Каждое движение персонажей — это маленькая жизнь, которую нужно передать кадр за кадром. За день работы отсняли около 400 фотографий, а это всего 3 секунды чистого хронометража.

Студия «СамМульт» работает в Центральной городской детской библиотеке Самары в рамках проекта «Гений места», который реализуется Министерством культуры РФ при координации Российской государственной библиотеки. В точках концентрации талантов кураторы помогают развивать творческие инициативы, а посетители получают знания и навыки в области креативных индустрий.

Фото: минкульт СО