В селе Красный Яр на улице Дорожной произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda СX-5 и ВАЗ 2111

19 августа в филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в 21:23 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Красный Яр на улице Дорожной.

К месту ДТП оперативно было направлено одно отделение Отряда № 41, а также сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: Mazda СX-5 и ВАЗ 2111.

В результате ДТП водитель и два пассажира отечественного автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

В ходе аварийно-спасательных работ были отключены аккумуляторные батареи и произведена стабилизация транспортных средств.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»