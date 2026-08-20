Инженер, пенсионерка и домохозяйка из Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы

Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы — инженер 1987 года рождения, пенсионерка 1948 года рождения и домохозяйка 1978 года рождения.

Аферисты действовали по отработанному сценарию: в телефонных разговорах они сообщали людям о якобы неучтённом трудовом стаже и предлагали записаться на «консультацию», чтобы урегулировать вопрос. Чтобы усыпить бдительность жертв, злоумышленники называли реальные адреса городских центров и отделений — это придавало их словам убедительность.

Для «записи на приём» мошенники требовали предоставить данные личных документов и назвать код из СМС‑сообщения. В результате обмана инженер лишился 500 000 рублей, пенсионерка - 94 000 рублей, а домохозяйка - 310 000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ГУ МВД России по Самарской области