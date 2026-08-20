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Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 27 августа

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27 августа (четверг) Музей Эльдара Рязанова организует первую детскую пешеходную экскурсию «В поисках пропавшего фильма» (6+).

27 августа (четверг) Музей Эльдара Рязанова организует первую детскую пешеходную экскурсию «В поисках пропавшего фильма» (6+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод Арина Коробейникова. Мероприятие начнется в 16.00.

Детская пешеходная экскурсия пройдет в формате квеста. Дети будут отгадывать загадки, расшифровывать анаграммы, решать кроссворды и рисовать. Объединившись в команду и выполняя задания, юные посетители узнают историю пяти значимых зданий Самары, которые расположены недалеко от Музея Рязанова. В некоторых раньше размещались детские сады и школы, другие были частью культурной жизни города.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения – от 7 лет. Квест проходит строго в сопровождении родителей (взрослым отдельный билет приобретать не нужно).

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1 час.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZPSXB

Также в четверг, 27 августа, в 17.30 в Сквере Эльдара Рязанова состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке «В поисках Юрия Деточкина» (12+), которая приурочена к 60-летию фильма «Берегись автомобиля» (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки «Гамлета» в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок «Берегись автомобиля», обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми «жуликами» отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт – определить, виновен Деточкин или нет.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cZQ6Xf

 

Фото:   пресс-служба  Музея Эльдара Рязанова

Теги: Мероприятия Самара

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