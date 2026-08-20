В Автозаводском районе Тольятти горела покрасочная камера в производственном здании.

Не допустили распространения огня на тысячи квадратных метров.

18 августа в Автозаводском районе города Тольятти загорелась покрасочная камера в производственном здании.

На борьбу с огнем на улице Северной оперативно прибыли 31 пожарный и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Специалисты газодымозащитной службы тщательно обследовали помещения, людей внутри не оказалось.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных расчетов удалось ликвидировать возгорание и предотвратить распространение огня на всей площади здания в несколько тысяч квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность сушильного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области