В Тольятти загорелся лес после падения обломков БПЛА

Сегодня Самарская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава автограда, в обломок БПЛА упал в лес, он загорелся, пишет 63.ru.

«Низовой лесной пожар тушат тольяттинская служба пожаротушения ГУ МЧС России по Самарской области, Центр гражданской защиты и Тольяттинское лесничество. Мы привлекли технику муниципального учреждения „Зеленстрой“, предприятия „КуйбышевАзот“, компании „РКС-Тольятти“ и „Экосферы“. Пожар локализован, специалисты ликвидируют отдельные очаги возгорания и проливают лесные территории. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле городских властей и экстренных служб», — сообщил Илья Сухих.

Фото: скриншот видео/Илья Сухов