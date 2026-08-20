Врач-психиатр-нарколог рассказал самарцам, что происходит с организмом после отказа от алкоголя

Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением, врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:



"Что дает отказ от алкоголя?

Алкоголь затрагивает практически весь организм. При регулярном употреблении страдают печень, сердце и сосуды, головной мозг, желудок и кишечник. Меняется сон, хуже переносится физическая нагрузка, может повышаться давление, появляются проблемы с памятью и настроением.



Когда спиртное исчезает из жизни, организм постепенно выходит из состояния постоянной нагрузки.

Человек может заметить, что:

утром становится легче вставать

уменьшается жажда и сухость во рту

реже беспокоит головная боль

улучшается сон

становится больше энергии

проще сосредоточиться на работе

настроение становится более стабильным

легче контролировать питание и вес

уменьшается отечность

физическая нагрузка переносится лучше.



При этом отказ от алкоголя не запускает мгновенное «очищение организма». Скорее, он убирает постоянный источник повреждения и дает органам возможность постепенно восстановиться.



Если заболевание уже сформировалось, одного отказа от алкоголя может быть недостаточно. Иногда требуется лечение и длительное наблюдение врача.



Что происходит с организмом после отказа от алкоголя?

Самое важное изменение начинается с простого решения: этанол больше не поступает в организм регулярно.



Постепенно уменьшается нагрузка на печень, сердце, сосуды, мозг и пищеварительную систему.



Улучшается сон, становится больше энергии, легче контролировать питание и вес. Со временем меняется настроение и повседневное самочувствие".

Фото: минздрав СО