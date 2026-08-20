Врач-психиатр-нарколог рассказал самарцам, что происходит с организмом после отказа от алкоголя

Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением, врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:
"Что дает отказ от алкоголя?
Алкоголь затрагивает практически весь организм. При регулярном употреблении страдают печень, сердце и сосуды, головной мозг, желудок и кишечник. Меняется сон, хуже переносится физическая нагрузка, может повышаться давление, появляются проблемы с памятью и настроением.
Когда спиртное исчезает из жизни, организм постепенно выходит из состояния постоянной нагрузки.
Человек может заметить, что:
утром становится легче вставать
уменьшается жажда и сухость во рту
реже беспокоит головная боль
улучшается сон
становится больше энергии
проще сосредоточиться на работе
настроение становится более стабильным
легче контролировать питание и вес
уменьшается отечность
физическая нагрузка переносится лучше.
При этом отказ от алкоголя не запускает мгновенное «очищение организма». Скорее, он убирает постоянный источник повреждения и дает органам возможность постепенно восстановиться.
Если заболевание уже сформировалось, одного отказа от алкоголя может быть недостаточно. Иногда требуется лечение и длительное наблюдение врача.
Что происходит с организмом после отказа от алкоголя?
Самое важное изменение начинается с простого решения: этанол больше не поступает в организм регулярно.
Постепенно уменьшается нагрузка на печень, сердце, сосуды, мозг и пищеварительную систему.
Улучшается сон, становится больше энергии, легче контролировать питание и вес. Со временем меняется настроение и повседневное самочувствие".
Фото: минздрав СО