Аграрии губернии намолотили свыше 2 млн тонн зерна, убрав 61% зернового клина

По оперативным данным, по состоянию на 20 августа в области убрано 671,6 тыс. га, что составляет 61% от плана по уборке зерновых и зернобобовых культур.



Наиболее высокие темпы демонстрирует уборка озимых культур: в регионе обмолочено 446 тыс. га, выполнение плана составляет 92%. Уборка яровых культур находится в активной фазе – убрано 225,6 тыс. га (46% от запланированного объема).



Несмотря на сложные погодные условия и макроэкономические вызовы, агропромышленный комплекс Самарской области сохраняет высокие темпы работы. Главная цель – качественно завершить уборочную кампанию и обеспечить продовольственную безопасность региона.



Благодарим всех, кто сегодня самоотверженно трудится в полях: механизаторов, агрономов, руководителей и специалистов сельхозпредприятий.



Уборочная кампания в регионе продолжается.

Фото: минсельхозпрод СО