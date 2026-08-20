В Тольятти провели стратегическую сессию по развитию экономики Самарской области

Мероприятие стало очередным этапом системной работы по формированию стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года.
Во главе с Павлом Финком представители власти, бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества определяют ключевые приоритеты промышленного роста Самарской области до 2036 года.
Новая Стратегия охватывает все ключевые сферы деятельности и соответствует национальным целям развития страны:
сохранение и развитие человеческого потенциала: семья, благополучие, здоровье
создание условий для самореализации каждого человека, формирования патриотичной и социально ответственной личности
создание комфортного пространства для жизни
благоприятная экологическая ситуация
устойчивая и конкурентоспособная экономика
опережающее технологическое развитие
цифровая трансформация
обеспечение сбалансированного пространственного развития Самарской области
Сегодня обсудили две цели – устойчивая и конкурентоспособная экономика и опережающее технологическое развитие.
Все выработанные в ходе стратсессии предложения будут включены в итоговый проект Плана мероприятий по реализации стратегии развития региона, сообщает пресс-служба минэкономразвития Самарской области.
Фото: минэкономразвития Самарской области