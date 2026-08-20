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«РКС-Самара»: с начала года более 7 млн рублей пеней начислено и оплачено жителями Самары

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В отличии от штрафа, сумма пеней увеличивается ежедневно. Пени начисляются автоматически и взимаются с полной суммы задолженности.

С начала года более 7 млн рублей пеней начислено и оплачено жителями Самары. Это штраф за несвоевременное внесение денежных средств за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения. Но в отличии от штрафа, сумма пеней увеличивается ежедневно. Пени начисляются автоматически и взимаются с полной суммы задолженности. Чем больше долг и больше просрочка, тем выше сумма.

На сегодняшний день задолженность самарцев за холодную воду и канализацию превышает 1,5 миллиарда рублей.

Абоненты «РКС-Самара» могут оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии следующими способами:

- в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

Призываем всех самарцев: оплачивайте водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме! И тогда вы не увидите в своих квитанциях начисленные пени. 

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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