Самарские предприниматели провели более 60 В2В-переговоров в Перми

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работа по повышению уровня безопасности в школах Самары будет продолжена в течение всего учебного года.
В школах Самары прошли всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов.
На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года
В Самарской области в 2026 году будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
В Самарской области усилят безопасность дорог около школ
По информации Приволжского УГМС ночью 21 августа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью 21 августа в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
Директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов принял участие в выездном заседании оперативного штаба по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» и мероприятий по капитализации территорий д
Руководство филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняло участие в заседании оперативного штаба
В Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи.
Сотрудники УФНС региона освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»
В Новокуйбышевске прошел региональный этап соревнований по волейболу в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Самарской области.
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.13
-0.03
EUR 98.55
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре
В ГД рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские предприниматели провели более 60 В2В-переговоров в Перми

237
С 18 августа в Перми проходит официальная бизнес-миссия города Самары.

С 18 августа в Перми проходит официальная бизнес-миссия города Самары. Оба города входят в состав Ассоциации городов Поволжья, являются городами-партнерами и обладателями почетного звания «Город трудовой доблести». В составе делегации работают представители 13 самарских предприятий — от тяжелого машиностроения и нефтегазового оборудования до IT‑решений и пищевого производства, а также представители муниципальных учреждений. Торжественное открытие бизнес-миссии состоялось на площадке центра «Мой бизнес». Там же представители самарского бизнеса провели более 60 В2В-переговоров с руководителями предприятий Пермского края.
 
В открытии бизнес-миссии приняла участие первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, первый заместитель главы города Перми Яна Фурман, председатель регионального отделения «Деловой России» по Пермскому краю Дмитрий Теплов, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова и руководитель центра межотраслевой и межрегиональной кооперации союза «Пермская Торгово-промышленная палата» Яна Астафурова.
 
«Самара и Пермь связаны не только статусом городов‑партнеров и членов Ассоциации городов Поволжья — нас объединяет стремление развивать нашу промышленность, сервисы и городскую среду. У наших городов схожие индустриальные компетенции и рынки, поэтому потенциал для партнерства очень высокий, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Бизнес-миссия — формат, уже не раз подтвердивший свою эффективность. И уверен, что новые деловые контакты, которые установили предприниматели в Перми, приведут к новым проектам, которые будут полезны и бизнесу, и жителям наших городов».
 
В составе бизнес-миссии — производители стальных металлоконструкций (ООО «СК Продмаш»), техники для сельского хозяйства (ООО «НПО «Рубин»), оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин (ООО «Торговый дом «Волгапромсервис»), оборудования для очистки хозяйственно-бытовых, промышленных, ливневых и сточных вод (ООО «Пиэль-компани»), эмульгаторов и бытовой химии (ООО НПО «Индустрия сервис», ООО «Нафта-ниса»). Также в составе делегации работают компании, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом медоборудования (ООО «Медтехлинк»), строительством и производством домов из СИП панелей (ООО «Ассоциация СИП»), проектированием, программированием и сборкой распределительных шкафов (ООО «ЛСУ Инжиниринг»), мукомольным производством (ООО «Торговый дом Шихобалова»), разработкой ПО для высокоскоростной маркировки продукции (ООО «Смарт вижен»), пищевым производством (ООО «КД», ООО «Основной продукт»). Основная цель каждого из них — презентовать свою продукцию, решения и услуги, а также найти новых партнеров.
 
«У наших городов много общего — это административные и экономические центры своих регионов с развитой промышленностью, сферой услуг и сервисов, IT и креативной индустрией. Уверен, что открытие бизнес-миссии поможет предпринимателям Перми и Самары познакомиться, установить прочные деловые контакты, которые в дальнейшем приведут к значимым экономическим результатам, – отметил глава города Перми Эдуард Соснин. – Сотрудничество с российскими городами в самых разных сферах является одним из приоритетов для Перми. В обмене опытом муниципального управления, в реализации совместных проектов мы видим залог устойчивого и успешного развития городов».
 
Также в программе бизнес-миссии — официальная встреча в администрации города Перми, обмен опытом работы и компетенций с профильными департаментами и знакомство с промышленными предприятиями Перми.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста.
20 августа 2026, 16:55
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага
В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим... Политика
34
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов.
20 августа 2026, 16:45
На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года
 В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел  Виталий Шабалатов. Политика
37
В Самарской области в 2026 году будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
20 августа 2026, 16:35
В Самарской области усилят безопасность дорог около школ
В Самарской области в 2026 году будет проведено 309 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Благоустройство
60
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
1099
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
658
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
1069
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
1122
В Самаре провели акцию О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
15 августа 2026  14:42
В Самаре провели акцию «О пушистых с любовью» в поддержку приюта: ФОТО
1277
Весь список