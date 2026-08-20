Самарские предприниматели провели более 60 В2В-переговоров в Перми

С 18 августа в Перми проходит официальная бизнес-миссия города Самары. Оба города входят в состав Ассоциации городов Поволжья, являются городами-партнерами и обладателями почетного звания «Город трудовой доблести». В составе делегации работают представители 13 самарских предприятий — от тяжелого машиностроения и нефтегазового оборудования до IT‑решений и пищевого производства, а также представители муниципальных учреждений. Торжественное открытие бизнес-миссии состоялось на площадке центра «Мой бизнес». Там же представители самарского бизнеса провели более 60 В2В-переговоров с руководителями предприятий Пермского края.



В открытии бизнес-миссии приняла участие первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, первый заместитель главы города Перми Яна Фурман, председатель регионального отделения «Деловой России» по Пермскому краю Дмитрий Теплов, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Ирина Южанинова и руководитель центра межотраслевой и межрегиональной кооперации союза «Пермская Торгово-промышленная палата» Яна Астафурова.



«Самара и Пермь связаны не только статусом городов‑партнеров и членов Ассоциации городов Поволжья — нас объединяет стремление развивать нашу промышленность, сервисы и городскую среду. У наших городов схожие индустриальные компетенции и рынки, поэтому потенциал для партнерства очень высокий, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Бизнес-миссия — формат, уже не раз подтвердивший свою эффективность. И уверен, что новые деловые контакты, которые установили предприниматели в Перми, приведут к новым проектам, которые будут полезны и бизнесу, и жителям наших городов».



В составе бизнес-миссии — производители стальных металлоконструкций (ООО «СК Продмаш»), техники для сельского хозяйства (ООО «НПО «Рубин»), оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин (ООО «Торговый дом «Волгапромсервис»), оборудования для очистки хозяйственно-бытовых, промышленных, ливневых и сточных вод (ООО «Пиэль-компани»), эмульгаторов и бытовой химии (ООО НПО «Индустрия сервис», ООО «Нафта-ниса»). Также в составе делегации работают компании, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом медоборудования (ООО «Медтехлинк»), строительством и производством домов из СИП панелей (ООО «Ассоциация СИП»), проектированием, программированием и сборкой распределительных шкафов (ООО «ЛСУ Инжиниринг»), мукомольным производством (ООО «Торговый дом Шихобалова»), разработкой ПО для высокоскоростной маркировки продукции (ООО «Смарт вижен»), пищевым производством (ООО «КД», ООО «Основной продукт»). Основная цель каждого из них — презентовать свою продукцию, решения и услуги, а также найти новых партнеров.



«У наших городов много общего — это административные и экономические центры своих регионов с развитой промышленностью, сферой услуг и сервисов, IT и креативной индустрией. Уверен, что открытие бизнес-миссии поможет предпринимателям Перми и Самары познакомиться, установить прочные деловые контакты, которые в дальнейшем приведут к значимым экономическим результатам, – отметил глава города Перми Эдуард Соснин. – Сотрудничество с российскими городами в самых разных сферах является одним из приоритетов для Перми. В обмене опытом муниципального управления, в реализации совместных проектов мы видим залог устойчивого и успешного развития городов».



Также в программе бизнес-миссии — официальная встреча в администрации города Перми, обмен опытом работы и компетенций с профильными департаментами и знакомство с промышленными предприятиями Перми.

Фото: пресс-служба администрации Самары