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В Клиниках СамГМУ провели 2 тыс. малоинвазивных операций для лечения наследственного заболевания кисти

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Центр хирургии кисти работает с 2023 года на базе травматолого-ортопедического отделения №1 Клиник СамГМУ.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России за время работы Центра хирургии кисти провели 2 тыс. игольных апоневротомий. Это малоинвазивная операция для лечения контрактуры Дюпюитрена — наследственного заболевания кисти, из-за которого человек со временем теряет возможность разгибать пальцы. Центр хирургии кисти работает с 2023 года на базе травматолого-ортопедического отделения №1 Клиник СамГМУ.

Как пояснил врач-травматолог ортопед Центра хирургии кисти Алексей Ключников, заболевание может проявиться в любом возрасте. Среди факторов, которые ускоряют развитие болезни —  тяжелый ручной труд и травмы.

«Таких пациентов у нас много, в среднем 1 из 8 человек обращается с данной патологией, — говорит Алексей Ключников. —  Подобные операции мы выполняем уже в течение трех лет, это отработанная, хорошо зарекомендовавшая себя методика. Операция малоинвазивная, без швов. Она занимает порядка 15 минут, выполняется под местной анестезией и пациент в тот же день может идти домой».

Недавно такую операцию провели Любови Ермолаевой. Заболевание много лет не позволяло женщине разгибать пальцы руки.

«У моих родителей тоже было такое заболевание, но у меня симптомы долго не проявлялись, — рассказывает Любовь Ермолаева. — Операция прошла чудесно, уже завтра мне можно будет жить обычной жизнью. Я очень давно шла к этому, спасибо большое Клиникам СамГМУ. Хорошо, что такие операции есть в не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в Самаре».

Ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов отметил, что в Клиниках СамГМУ постоянно внедряются новые технологии лечения различных заболеваний, открываются профильные отделения.

«Только за прошедший год в практическую деятельность Клиник внедрено более 30 новейших технологий и подходов к лечению, – говорит Александр Колсанов. – Многие направления оказания помощи в Клиниках СамГМУ являются уникальными для Самарской области. Это позволяет нам сделать высокотехнологичную помощь доступной для жителей нашего региона и других регионов страны».

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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