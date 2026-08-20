55 тысяч школьников посетили профтуры, организованные Кадровым центром «Работа России» Самарской области

55 тысяч учеников школ региона стали участниками профтуров на предприятия и в организации, которые проводит Кадровый центр «Работа России» Самарской области. Это стало возможным благодаря проекту по профессиональной ориентации и маршрутизации обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования, а также молодых специалистов на предприятия региона, который реализуется в Самарской области уже второй год.

«Проведение профтуров очень востребовано образовательными организациями и работодателями. И это очень интересный формат для самих ребят, потому что позволяет своими глазами увидеть потенциальное место работы и познакомиться с профессией изнутри, - рассказал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Целевая аудитория проекта - учащиеся организаций общего образования 8-11 классов, а также студенты и выпускники СПО и ВПО и региональные работодатели, участвующие в процессе профориентации. За два года мероприятиями проекта были охвачены все школы региона, различные профориентационные мероприятия посетили свыше 90 тысяч школьников.

В настоящее время проводится активная подготовка к новому учебному году: со школами согласовываются планы профориентационной работы с учетом новых мероприятий, устанавливаются контакты с новыми работодателями. Особое внимание будет уделено индивидуальному сопровождению будущих выпускников, имеющих риск нетрудоустройства по завершении обучения.

Фото: минтруд СО