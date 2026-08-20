Руководство филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области приняло участие в заседании оперативного штаба

Директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов принял участие в выездном заседании оперативного штаба по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» и мероприятий по капитализации территорий до 2030 года.

Старт мероприятию дала заместитель председателя правительства – министр финансов Самарской области и председатель заседания оперативного штаба – Ольга Собещанская. Она подчеркнула, что в соответствии с указом Президента Российской Федерации поставлена масштабная задача по капитализации территорий России.

В ходе совещания были рассмотрены промежуточные итоги внедрения федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД), обеспечение проведения государственной кадастровой оценки, а также работа с земельно-имущественным комплексом муниципальных образований. Максим Гальцов в свою очередь выступил с докладом о выявлении земель с целью вовлечения их в экономический оборот, а также о проведении комплексных кадастровых работ на территории Самарской области.

«Наша задача, как оператора ключевых государственных информационных ресурсов, – обеспечить ведомства и граждан максимально точными, актуальными и полными сведениями о земле и объектах капитального строительства. Участие в работе оперативного штаба позволяет нам координировать технические и организационные процессы, чтобы инструменты ФГИС ЕЦП НСПД эффективно работали на цели капитализации наших территорий», – отметил директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Гальцов.

Фото предоставлено Филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области