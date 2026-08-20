Губернатор Вячеслав Федорищев вручил паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага

В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Все они имеют достижения в учебе, спорте или общественной деятельности. Вместе с первым документом юные граждане получили Конституцию Российской Федерации.

«По традиции в эти дни мы вручаем паспорта. Для нас важно, что сегодня здесь собрались те граждане России, которые к своим 14 годам уже многое сделали для того, чтобы показать, что наша молодежь самая сильная, талантливая, целеустремленная», – сказал глава региона, отметив, что в Самарской области проживает гораздо больше таких молодых людей.

Обращаясь к школьникам, Вячеслав Федорищев сделал акцент на важности данного этапа в жизни каждого человека. «Помните: паспорт – это не только документ, это ваш очередной шаг к становлению сильными, талантливыми гражданами нашей страны. Мы с вами живем в самой великой стране в мире, самой сильной, самой большой. И ее величие зависит исключительно от труда, доброты и созидания каждого гражданина», – дополнил он.

Глава региона особое внимание уделил воспитанию подрастающего поколения. По его инициативе участие в мероприятии принял Герой России, ветеран специальной военной операции, который в настоящее время занимает пост заместителя министра молодежной политики Самарской области, Андрей Еремин.

Вячеслав Федорищев напомнил, что страна переживает непростой период, но у противника не получится дестабилизировать обстановку. «Наши мысли с нашими ребятами, которые защищают страну, мир и порядок с оружием в руках, с их семьями», – отметил губернатор.

Особые слова благодарности руководитель области выразил родителям учащихся, подчеркнув, что впереди у детей очень ответственные этапы: девятый класс, ОГЭ, выбор профессионального пути, которые требуют еще большего внимания.

«И на всем этом пути опора и основа для ребят – ваше тепло и сильное руководство, – сказал Вячеслав Федорищев. – Смотря на ребят, хочется пожелать, чтобы их путь сопровождался мирным временем, созидательным развитием, но если Родина потребует максимальной вовлеченности, то именно на таких патриотично настроенных ребят мы рассчитываем везде – в любом секторе экономики».

Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!», которая реализуется региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области «Движение первых» при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По словам Вячеслава Федорищева, решение Президента России Владимира Путина об учреждении «Движения первых» стало новой вехой в укреплении патриотического, спортивного и других направлений работы в воспитании молодежи.

«Движение по всей стране уже приобрело особое значение, и то, что вы, ребята, являетесь активными его участниками и имеете столько заслуг в спорте, культуре, образовании, участвуете в мероприятиях – по-настоящему значимо», – подчеркнул губернатор.

В день важного события к школьникам обратилась председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

«Всегда держите ту высокую марку, которую вы сейчас держите. Не забывайте, что страна у нас очень большая и великая, а Самарская область – это сердце России, и нам с вами повезло, что мы здесь живем», – напутствовал ребят губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области