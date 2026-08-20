На заседании облправительства обсудили стратегию развития культуры на период до 2036 года

В среду, 19 августа 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Участники заседания утвердили ряд нормативных документов, обсудили изменения в региональную программу «Развитие автомобильного туризма», проект Стратегии развития культуры на период до 2036 года, а также итоги реализации госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Одним из решений областного кабинета министров стало отнесение к сфере полномочий органов власти Самарской области утверждение схемы размещения рекламных конструкций и внесение в них изменений, определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке, установление требований к внешнему виду таких конструкций, в том числе на территории городского округа Самара. Ранее это были полномочия муниципалитетов. Нововведения, по мнению инициаторов законопроекта – министерства имущественных отношений Самарской области, – позволят выстраивать единую политику в сфере наружной рекламы. При этом другие полномочия по регулированию рынка наружной рекламы остаются за муниципалитетами.

Кроме того, члены Правительства проголосовали за исключение из реестра проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, двух проблемных домов в Тольятти – на улице Ларина, 2 и на улице 40 лет Победы, 5, секции: У-2, У-1.

Основанием исключения стало удовлетворение прав требований всех 65 пострадавших участников долевого строительства этих двух объектов, при этом 63 гражданам была выплачена денежная компенсация, а двоим – предоставлены квартиры в других домах.

Региональный перечень объектов, для строительства которых привлекались средства граждан, был утвержден кабмином в июле 2011 года. До последнего времени в нем значилось пять недостроев. Теперь их осталось три. Восстановления своих прав ждут 308 человек. Практически решен вопрос дольщиков дома на пересечении улиц Вилоновская и Садовая в Самаре. Строительство секций 2 и 3 планируется завершить до конца года. По словам Фомина, готовность объекта – более 90%. В первом квартале 2027-го 160 человек получат ключи от квартир.

Плановые сроки возведения дома на улице Ленинская в Самаре (136 квартал) – второе полугодие 2027 года. Здесь 27 дольщиков.

Также проведена работа по дому на улице Садовой, 281, в Самаре. Как пояснил глава минстроя, долгострой включен в новый проект комплексного развития территории (КРТ), здесь будут восстановлены права 121 дольщика.

Первый заместитель губернатора-председатель правительства Виталий Шабалатов поставил задачу министру строительства контролировать ситуацию по трем объектам в режиме реального времени.

Отдельным вопросом на заседании Правительства рассмотрели и утвердили изменения в региональную программу «Развитие автомобильного туризма в Самарской области». Она дополнена разделами «Характеристика автомобильных туристских маршрутов», «Механизм управления реализацией программы» и «Контроль и актуализация программы».

Напомним, программа, срок действия которой рассчитан на период до 2035 года, предполагает разработку автомобильных туристских маршрутов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездных путей к туристическим объектам Самарской области, модернизацию существующей и развитие современной сопутствующей и туристской инфраструктуры на автомобильных туристских маршрутах в части оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создания многофункциональных зон дорожного сервиса, кемпингов и кемпстоянок, популяризацию и продвижение автомобильных туристских маршрутов Самарской области.

Виталий Шабалатов поручил минтуризмасовместно с министерством транспорта и автомобильных дорог, минцифры и минприродыразработать подробную дорожную карту исполнения мероприятий программы, которая предусматривала бы формирование новых маршрутов, ремонт дорог, совершенствование мобильной связи на отдельных участках трасс, а также создание кэмпингов для автодомов с удобствами для комфортного отдыха. Кроме того, председатель областного Правительства поручил коллегам проработать дополнительные меры поддержки для пользователей электромобилей, а также вопрос развития зарядной инфраструктуры для таких транспортных средств.

Особое внимание участники заседания Правительства уделили Стратегии развития культуры на период до 2036 года. Документ представила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

«В регионе создана развитая сеть из более чем 1,5 тысячи учреждений культуры, сформирована разнообразная культурная афиша, востребованная жителями и гостями региона. В среднем каждый житель области посещает более 13 культурных мероприятий в год», — отметила в своем докладе министр.

С 2019 по 2025 год модернизировано 90 объектов культуры, в том числе 67 домов культуры, 11 детских школ искусств, шесть музеев, четыре театра для детей и юношества, 1 библиотека и 1 филармония. Построено 2 сельских дома культуры и культурно-оздоровительный центр. Создано 42 модельных библиотеки, 9 виртуальных концертных залов. Оснащено оборудованием более 140 учреждений культуры: 85 детских школ искусств, 23 музея, 17 театров, две концертных организации, 20 кинозалов. Приобретено 7 автоклубов для населения удаленных территорий.

Вместе с тем, в сфере культуры региона остается немало проблем: требует совершенствования материально-техническая база, увеличивается средний возраст занятых в отрасли работников,растет дефицит кадров.

Основными целями и задачами стратегии являются повышение уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества и увеличение числа посещений организаций культуры. До 2036 года запланированы работы по модернизации не менее 50 объектов культуры, создание не менее 150 новых культурных пространств (креативных мини-кластеров на базе обновленных домов культуры, модельных библиотек, детских филармоний, арт-парков на открытых пространствах, музейных экспозиций), цифровая трансформация деятельности учреждений культуры.

Председатель областного Правительства поручил сформировать более подробный документ, с детальным пошаговым планом по достижению обозначенных показателей.

Доклад об исполнении госпрограмм в сфере ЖКХ и благоустройства представил Виталий Брижань. Министр энергетики и ЖКХ сообщил, что на 100% в регионе реализованы проекты Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Это четыре проекта – победителя Всероссийского конкурса в городских округах Октябрьск, Отрадный, Сызрань, Чапаевск. Кроме того, завершено благоустройство 115 дворовых территорий и 129 общественных территорий.

План на 2026 год – завершение также четырех проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, Октябрьске, завершение благоустройства 102 дворовых территорий и 131 общественной территорий.

В рамках госпрограммы «Модернизация коммунального комплекса Самарской области» завершены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту семи объектов водоснабжения и теплоснабжения в муниципальных районах Исаклинский, Шигонский, Нефтегорский, Пестравский (два объекта), Большеглушицкий, Сызранский. Качественными услугами водоснабжения и теплоснабжения обеспечено более 12 тысяч человек.

В части исполнения государственной программы с привлечением средств Фонда развития территорий было исполнено 447,1 млн рублей, или 95,8% предусмотренных ассигнований для реализации девяти мероприятий в муниципальных районах Красноармейский, Ставропольский, Пестравский, Елховский, Нефтегорский. По итогу реализации государственной программы было заменено 120,6 кмсетей водоснабжения, что позволило обеспечить качественными услугами более 23 тысячи человек.