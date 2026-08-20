В школах Самары прошли всероссийские учения по обеспечению антитеррористической безопасности

В образовательных учреждениях Самары перед новым учебным годом прошли всероссийские учения по отработке комплексного сценария при совершении преступлений террористической направленности. Были привлечены сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, а также работники сферы образования всех уровней.



В ходе учения вместе с правоохранительными органами и силовыми структурами отработали три учебных вопроса: действия при захвате заложников, действия при нападении с использованием горючих жидкостей и действия при атаке беспилотных летательных аппаратов. Тренировка прошла в два этапа: теоретическая часть, в ходе которой сотрудникам школы пояснили актуальную информацию об алгоритмах действий в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера, и после нее — практическая отработка сценариев. Все поставленные в ходе учений задачи были выполнены, эвакуация прошла организованно.



«Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие во всероссийских антитеррористических учениях, в ходе которых отработали слаженность действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий, а также совершенствование алгоритмов взаимодействия с другими силовыми ведомствами, – прокомментировал начальник регионального управления Росгвардии, полковник полиции Сергей Абрамов. – Подготовительные мероприятия также включают межведомственные комиссионные проверки антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Особое внимание уделяется исправности кнопок экстренного вызова нарядов вневедомственной охраны Росгвардии для оперативного реагирования на возникающие угрозы».



Работа по повышению уровня безопасности в школах будет продолжена в течение всего учебного года. Департамент образования администрации города Самары напоминает родителям о необходимости соблюдать правила пропускного режима и передавать информацию о подозрительных предметах или лицах охране учебных заведений.

Фото: пресс-служба администрации Самары