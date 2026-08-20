Министр культуры региона Ирина Калягина представила Стратегию развития культуры

На заседании Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов министр рассказала о концепции развития культуры на период до 2036 года.

Сеть учреждений культуры Самарской области – это более полутора тысяч государственных и муниципальных учреждений.

В последние годы по нацпроектам «Культура» и «Семья», а также по региональной программе «Культурные люди» модернизировано более 90 объектов, в том числе 67 домов культуры, шесть музеев, 11 детских школ искусств. Также построено два сельских ДК и культурно-оздоровительный центр.

В этом году творческое сообщество вместе с экспертами провели две стратегические сессии, на которых определили приоритетные направления развития отрасли. Они легли в основу Стратегии на ближайшее десятилетие.

«Среди ключевых – поэтапное совершенствование инфраструктуры, создание новых культурных пространств, сохранение непрерывности и преемственности традиций российского художественного образования, укрепление кадрового потенциала, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - отметила Ирина Евгеньевна.

Также в центре внимания цифровизация отрасли и развитие креативных индустрий.

За десять лет планируется модернизировать не менее 50 объектов культуры и создать 150 новых творческих пространств – креативные мини-кластеры, модельные библиотеки, детские филармонии, арт-парки и музейные кластеры.

Для софинансирования программы планируется активно привлекать федеральные средства – через нацпроекты и участие в грантовой программе Президентского Фонда культурных инициатив.

Также большой ресурс творческое сообщество видит в вовлечении в социальное партнерство самарского бизнеса.

Итогом работы станет повышение уровня удовлетворенности жителей работой творческих организаций до 90%, а также увеличение числа посещений учреждений культуры на 35% по отношению к 2023 году.

Фото: минкульт СО