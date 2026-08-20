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Выборы в Самарской области

В региональном отделении "Единой России" подвели итоги пятилетней работы фракции и утвердили ключевые решения перед Съездом партии

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Под руководством Секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Президиума Регионального политического совета.

Под руководством Секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Федорищева состоялось расширенное заседание Президиума Регионального политического совета. Партийцы подвели итоги работы депутатского корпуса в региональном парламенте за прошедшие пять лет в рамках Народной программы и утвердили ключевые организационные решения перед вторым этапом Съезда партии, который пройдет в Москве 22 августа.

В ходе заседания Вячеслав Федорищев отметил активность жителей региона. На сегодняшний день в партийную программу поступило более 74 тысяч предложений от самарцев. Все эти инициативы, касающиеся развития городов, социальной поддержки, инфраструктуры и экономики, будут интегрированы в итоговый текст. Проект программы, одобренный Президиумом в качестве основы будущего документа, направлен на согласование в Президиум Генерального совета партии. Его смысловыми блоками стали благополучие людей и сильная региональная экономика, а основой — Указ Президента о национальных целях развития и стратегия «Самара 450».

Ключевым пунктом повестки стало утверждение отчета о работе фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе седьмого созыва. С докладом выступила руководитель фракции Екатерина Кузьмичева, представившая развернутые итоги пятилетней законотворческой деятельности. Под ее руководством фракция стала драйвером законодательных изменений в регионе. За пять лет депутатами разработано 38 законопроектов, из которых 37 уже стали полноценными законами Самарской области, охватив все ключевые сферы жизни региона.

В числе приоритетов законотворчества — поддержка участников СВО и патриотическое воспитание. Принят базовый Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также пакет мер поддержки ветеранов и членов семей военнослужащих. В развитие Указов Президента и Губернатора приняты законы, направленные на поддержку многодетных семей и социальных работников. Фракция инициировала принятие новаторского Закона «О развитии и поддержке семейных предприятий», направленного на укрепление малого и среднего бизнеса, а также Закона «О добровольчестве (волонтерстве) в Самарской области», консолидирующего усилия тысяч неравнодушных жителей.

Особо Екатерина Кузьмичева отметила эффективность выездного формата работы. За созыв организовано 178 выездных мероприятий в муниципалитеты, где депутаты контролируют стройки и капитальный ремонт социальных объектов в режиме живого диалога с жителями. Отмечен и колоссальный объем гуманитарной работы:   депутаты фракции собрали и отправили на фронт и в новые   регионы помощь на сумму более 255 миллионов рублей. Только на личные средства парламентариев приобретено 52 автомобиля для нужд СВО. Кроме того, фракция наладила системное взаимодействие с фондом «Защитники Отечества»: совместные приемы, адресная помощь ветеранам и организация праздников для детей военнослужащих.

Екатерина Кузьмичева выступила с инициативой создать Совет депутатских объединений Партии, который позволит выстроить вертикаль взаимодействия между депутатами всех уровней — от сельских поселений до областного парламента — для четкого исполнения народных наказов и совершенствования регионального законодательства.

Подводя итоги заседания, Вячеслав Федорищев дал высокую оценку проделанной работе, отметив, что депутатский корпус под руководством Екатерины Кузьмичевой зарекомендовал себя как команда профессионалов, способная оперативно реагировать на запросы жителей и превращать сложные задачи в конкретные законы. «37 законов — это 37 шагов к улучшению качества жизни самарцев. Мы усиливаем эту работу в новом созыве. Убежден, что управленческий и законотворческий опыт Екатерины Ивановны будет востребован, она готова к новым руководящим должностям», — резюмировал Секретарь регионального отделения.

Напомним, 22 августа в Москве состоится второй этап XXIII Съезда партии «Единая Россия», где будет утверждена обновленная федеральная Народная программа. В продолжение этой работы на региональном уровне Президиум принял решение провести третий этап Конференции Самарского регионального отделения 4 сентября 2026 года. Мероприятие пройдет совместно с форумом первичных отделений партии. Именно на этой Конференции будет окончательно   утверждена предвыборная программа на выборах в Самарскую Губернскую Думу восьмого созыва. Документ будет опубликован в установленном законом порядке.

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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