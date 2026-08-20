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В губернии прошли добровольческие акции, посвященные Дню единых действий

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19 августа в регионе прошёл День единых действий, приуроченный к празднованию Дня особо охраняемых природных территорий. Это масштабная экологическая акция.

19 августа в регионе прошёл День единых действий, приуроченный к празднованию Дня особо охраняемых природных территорий. Это масштабная экологическая акция, которая ежегодно проходит в Самарской области. В 2026 году она объединила волонтёров во всех муниципалитетах региона.

Цель таких акций — привлечь общественное внимание жителей населённых пунктов к вопросам сохранения уникальной природы, закрепить бережное отношение к объектам и создать традиции наведения порядка в общественных местах за временными рамками весенних субботников.

Добровольцы занимались благоустройством территорий объектов культурного наследия и общественных пространств, сажали деревья, ремонтировали и реанимировали ограждения, перекапывали землю для будущих цветников, красили заборы, занимались высадкой растений, благоустраивали памятники и памятные места.

Например, в Сызранском районе прошла акция по очистке территории у водоёмов и очистке святого источника в п.г.т. Балашейка — участие в ней приняли 37 серебряных волонтёров и добровольцев района. Работа прошла под девизом: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». В Хворостянском районе состоялась акция «Чистые берега»: волонтёры очищали от мусора берег реки Чагра, приводили в порядок прибрежную зону.

Ресурсный центр добровольчества Самарской области совместно с министерством природных ресурсов и экологии Самарской области организовали акцию «Чистый заповедный край», которая прошла в Ботаническом саду Самарского университета и объединила 28 волонтёров от 8 до 79 лет. Добровольцы помогали с проведением санитарных и агротехнических работ, обрезали сорняки и ветки растений, помогали с выносом и вывозом сена.

С волонтёрами и сотрудниками Ботанического сада встретились Андрей Ардаков — исполняющий обязанности руководителя департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, и Анна Розенцвайг, первый проректор - проректор по науке Самарского университета. Они выразили добровольцам слова благодарности и отметили значительный вклад в защиту регионального природного наследия.

«Прошедшая акция показала, что экологическая культура в Самарской области растет. Особенно наглядно об этом говорит тот факт, что к экологическим мероприятиям присоединяются как школьники 8 лет, так и люди почтенного возраста. Я благодарен присоединившимся к нам волонтерам за то, что они своим примером доказывают ценность сохранения природы нашего региона. Самарская область уникальна, и сохранить эту уникальность можем только мы сами», — поделился Андрей Чугунов, ведущий менеджер Ресурсного центра добровольчества Самарской области, активный волонтёр различных событий.

В каждом населённом пункте Самарской области есть знаковая природная локация, водоёмы и значимые водные объекты. Такие экологические акции помогают содержать знаковые природные объекты и локации в чистоте и порядке. 

 

Фото: Ресурсный центр добровольчества Самарской области

Теги: Самара Экология

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