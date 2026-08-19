19 августа исполнилось 99 лет со дня рождения Жигулёвского государственного  заповедника 

19 августа – День особо охраняемых природных территорий в Самарской области, а также сегодня исполняется 99 лет со дня рождения Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина.

Экологический туризм для Самарской области остается одним из наиболее приоритетных видов туризма. Этому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 214 особо охраняемых природных территорий регионального и 3 федерального значения, в том числе и Жигулевский заповедник. Мы искренне гордимся уникальной природой Самарской области, ее заповедными лесами, волжскими просторами и редкими эндемиками Жигулей. Это бесценное достояние, которое мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям.

«Природа Самарской области — наше главное достояние: бескрайние волжские просторы, заповедные леса и Жигулёвские горы. Мы искренне гордимся этим богатством и стремимся сделать его доступным для людей. Развивая инфраструктуру — экологические тропы, визит-центры, смотровые площадки, — мы придерживаемся строгого правила: любое благоустройство не должно выбиваться из природного ландшафта. Наша задача — создать комфортные условия для человека, не нарушив при этом хрупкого первозданного ландшафта», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Фото: министерство туризма Самарской области