Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым

Стороны обсудили основные направления социально-экономического развития региона. Отдельное внимание — крупным инвестиционным и инфраструктурным проектам.



— Наша флагманская инвестплощадка востребована инвесторами, поэтому сегодня создаем инфраструктуру третьей очереди ОЭЗ «Тольятти» площадью 163,5 га. Планируем, что в будущем на этой территории смогут работать 10 современных, высокотехнологичных предприятий, в строительство которых будет вложено не менее 50 млрд рублей, и на которых будет создано 1 500 рабочих мест, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области