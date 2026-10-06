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 «Школа фермера»: ветераны СВО и аграрии региона освоят агротуризм и технологии БПЛА в АПК

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В Самарской области дан старт 14-й волне совместного образовательного проекта Минсельхоза России и Россельхозбанка «Школа фермера».

В Самарской области дан старт 14-й волне совместного образовательного проекта Минсельхоза России и Россельхозбанка «Школа фермера». В новом потоке на базе Самарского государственного аграрного университета будут учиться 30 человек по специализациям «Агротуризм» и «Агротехнологии с применением БПЛА». Особый акцент в этом году сделан на поддержке участников специальной военной операции: к учебе приступили 10 ветеранов СВО и членов их семей.

Образовательный проект напрямую работает на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», одна из ключевых задач которого - обеспечение притока квалифицированных, мотивированных кадров в отрасль и внедрение инновационных подходов на селе.

Помощь участникам СВО и членам их семей находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По его поручению в регионе существенно усилена работа по трудоустройству и социальной адаптации ветеранов.

Бесплатное обучение в рамках проекта «Школа фермера» предлагает ветеранам не просто социальный лифт, а возможность создания собственного рентабельного дела на родной земле.

«Земля – это единственный ресурс, который не обесценивается, если в него вкладывать знания и труд. Это не просто образовательный курс, а ответ на вызовы времени. Сегодня продовольственная безопасность и развитие сельских территорий стали национальным приоритетом. Проект объединил в Самарском ГАУ людей, готовых работать на земле по-новому. Наша главная задача – дать слушателям не только теорию, но и показать на практических примерах, как составить бизнес-план, получить грант, разобраться в правовых вопросах и эффективно управлять хозяйством в современных условиях», – такими словами заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков приветствовал участников образовательного проекта.

Программа «Школы фермера» рассчитана на 2,5 месяца. Теоретическую базу слушатели получат в стенах Самарского ГАУ и на цифровой платформе «Своё Фермерство». Это насыщенный интенсив: от основ финансового планирования и маркетинга до кооперации и цифровых сервисов. Обязательная практическая часть пройдет на базе ведущих фермерских хозяйств Самарской области, где участники увидят, как организованы производственные процессы.

«Мы наблюдаем растущий интерес к «Школе фермера» в регионе. Это значит, что людям важно получить не просто знания об аграрной отрасли, а пошаговое понимание того, как запустить или развивать собственное дело – оценить экономику проекта, разобраться в требованиях и подготовить бизнес-план. Именно поэтому в программе сочетаются теория, практика и работа над конкретным проектом. Для нас важно, чтобы после завершения обучения выпускник мог использовать полученные знания уже в реальном хозяйстве», – отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Особое внимание преподаватели уделяют слушателям из числа защитников Отечества.

«Наши слушатели из числа участников спецоперации активно используют проект «Школа фермера», чтобы найти себя в мирной жизни, открыть предпринимательскую жилку и реализовать свой потенциал. Наших бойцов – смелых и целеустремленных – отличают упорство, трудолюбие, лидерские качества и стремление к новым знаниям. Все они обладают богатым жизненным опытом, точно знают, чего хотят, и настойчивы в достижении цели», – считает преподаватель направления «Агротуризм» Самарского ГАУ Татьяна Баймишева.

На направлении «Агротуризм» участники будут разрабатывать проекты туристических локаций на базе сельхозпредприятий. Курс по беспилотным системам посвящен применению БПЛА для мониторинга полей, обработки растений и повышения общей эффективности хозяйств.

По итогам защиты бизнес-планов в декабре 2026 года выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца. Авторы наиболее проработанных проектов смогут претендовать на меры государственной поддержки.

Специально для ветеранов СВО и членов их семей с 2025 года действует грант «Агромотиватор» размером до 7 млн рублей.

 

Фото:   Минсельхозпрод Самарской области

Теги: Самара

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